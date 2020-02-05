Голикова рассказала о российских экспертах, отправленных в Китай

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Шесть специалистов Роспотребнадзора и Минздрава России прибыли в Китай в среду, чтобы обсудить тему коронавирусной инфекции и проанализировать, какие еще дополнительные меры можно принять, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня наши специалисты из Роспотребнадзора и министерства здравоохранения в количестве шести человек прибыли в Китай для обсуждения с коллегами темы коронавирусной инфекции и понимания ситуации, что происходит и какие дополнительные меры мы могли бы принять еще, чтобы обезопасить наших граждан", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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