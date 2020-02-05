Голикова рассказала о плане по противодействию коронавирусу

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, состоит из 22 мероприятий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Михаилом Владимировичем Мишустиным подписан национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции, он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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