Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что даже если закрыть те компании, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом, нехватки препаратов не будет.
"У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная, поэтому если два-три таких (повышающих цены на средства профилактики и лекарства на фоне ситуации с коронавирусом - ред.) заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Но надо на это реагировать", - заявил Путин на совещании с правительством.