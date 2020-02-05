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Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе
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РИА Новости

Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе

16:10 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что даже если закрыть те компании, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом, нехватки препаратов не будет.
"У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная, поэтому если два-три таких (повышающих цены на средства профилактики и лекарства на фоне ситуации с коронавирусом - ред.) заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Но надо на это реагировать", - заявил Путин на совещании с правительством.
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