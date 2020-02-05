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Во Франции медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове
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РИА Новости

Во Франции медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

16:07 05.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Врачи университетского клинического центра французского Реймса спасли от смерти мужчину, в чьей голове застряла стрела из арбалета.
Как сообщает телеканал France 3, выстрелу предшествовала любовная драма.
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Стрела вошла в голову в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Как видно на рентгеновском снимке, она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба. До приезда спасателей мужчина оставался в сознании, медики установили, что пациент не проявляет неврологических симптомов, а его рана не кровоточит. Серьезным неудобством от инородного предмета стала невозможность открыть рот - стрела пробила дно ротовой полости и вызвала сильный мышечный спазм.
В операционной мужчина получил обезболивание и седативные препараты, а врачи разрезали стрелу и извлекли ее из головы. В отделении реанимации пациент провел 48 часов, после чего его перевели в ЛОР-отделение, а затем - в отделении психиатрии, где он провел еще 72 часа.
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