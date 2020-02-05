Во Франции медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове

Стрела вошла в голову в районе подбородка, в том месте, где начинается язык. Как видно на рентгеновском снимке, она прошла насквозь через весть череп и вышла посреди лба. До приезда спасателей мужчина оставался в сознании, медики установили, что пациент не проявляет неврологических симптомов, а его рана не кровоточит. Серьезным неудобством от инородного предмета стала невозможность открыть рот - стрела пробила дно ротовой полости и вызвала сильный мышечный спазм.