Коронавируса у прибывших из Китая россиян нет, заявила Голикова

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В среду в Тюменскую область прибыли два борта, вывозившие граждан РФ и СНГ, которые находились на территории Уханя и провинции Хубэй, коронавируса у них нет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня в Тюменскую область прибыло два борта, вывозящие граждан, которые были на территории Уханя и провинции Хубэй. Это 144 гражданина. Из них 128 граждан Российской Федерации, 16 граждан Содружества Независимых Государств. Из Белоруссии 10 человек, Армении - 1 человек, Казахстана - 3 человека и Таджикистана - 1 человек. Все они изолированы на 14 дней в тюменском лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" и обследованы на выявление коронавирусной инфекции. Заболевания ни у кого нет", - рассказала Голикова на совещании с членами правительства.
Вице-премьер подчеркнула, что все прибывшие граждане здоровы. Работающий с ними персонал также будет изолирован. В случае появления любых симптомов люди будут госпитализированы в инфекционную больницу Тюмени под индивидуальное наблюдение и лечение.
"Данная больница, как и любая другая инфекционная больница, обладает всеми возможностями для оказания любой помощи лицам с вирусными заболеваниями, в том числе инфекционной реанимации", - добавила Голикова.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.