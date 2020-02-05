Коронавируса у прибывших из Китая россиян нет, заявила Голикова

"Сегодня в Тюменскую область прибыло два борта, вывозящие граждан, которые были на территории Уханя и провинции Хубэй. Это 144 гражданина. Из них 128 граждан Российской Федерации, 16 граждан Содружества Независимых Государств. Из Белоруссии 10 человек, Армении - 1 человек, Казахстана - 3 человека и Таджикистана - 1 человек. Все они изолированы на 14 дней в тюменском лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" и обследованы на выявление коронавирусной инфекции. Заболевания ни у кого нет", - рассказала Голикова на совещании с членами правительства.