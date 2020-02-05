Медики добровольно вызвались работать с эвакуированными из Китая

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Медики добровольно вызвались работать с гражданами, эвакуированными из зоны поражения Медики добровольно вызвались работать с гражданами, эвакуированными из зоны поражения коронавирусом Китае , сообщил журналистам в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.

"Хочу поблагодарить за то, что очень сильные специалисты сами вызвались работать и помогать людям", - сказал министр, говоря о медиках, которые работают с прибывшими на карантин из Китая. Слова Мурашко приводит оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Министр добавил, что весь персонал загородного санатория, куда доставили прилетевших из Уханя, прошел дополнительную подготовку. Из федерального центра прибыла высококвалифицированная команда врачей. Это инфекционист, пульмонолог и реаниматолог. В санатории установлена экспресс-лаборатория, здесь можно провести диагностику. Есть все необходимое оборудование и медикаменты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил журналистам, что Тюменская область, наряду с другими регионами России, предложила свои возможности для размещения на карантин эвакуированных из Китая людей.

"За сутки с небольшим была проделана огромная работа. Нашей задачей была координация деятельности федеральных и региональных органов власти и подрядных организаций, чтобы подготовить наш реабилитационный центр для приема этих людей. Выполнено все, что было запланировано, все службы отработали на отлично", - цитирует губернатора штаб.