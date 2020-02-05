Мишустин назвал главную задачу правительства

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у Владимира Путина

Он заверил, что все члены правительства нацелены на выполнение поручений главы государства и понимают всю важность поставленных задач.

В частности, правительство мобилизовало ресурсы для расширения потребительского спроса.

Так, планируется сформировать дополнительный спрос на российские машины и оборудование как в рамках нацпроектов, так и благодаря программе импортозамещения. Кроме того, ожидается увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров.

Мишустин добавил, что это позволит по итогам года добиться увеличения темпов роста ВВП.

В ответ Путин заявил, что ждет прорыва в дебюрократизации и рачительной траты средств. Он отметил, что в первую очередь изменения должны почувствовать рядовые граждане, молодые семьи и представители бизнеса.