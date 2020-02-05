Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T17:21+0300
https://ria.ru/20200205/1564287540.html
Мишустин назвал главную задачу правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108401_0:138:3122:1894_1036x0_80_0_0_71a9d8a6175b00922c4574cfbba71fc4.jpg
РИА Новости

Мишустин назвал главную задачу правительства

16:06 05.02.2020 (обновлено: 17:21 05.02.2020)
8081
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у Владимира Путина.
Он заверил, что все члены правительства нацелены на выполнение поручений главы государства и понимают всю важность поставленных задач.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Вчера, 08:00
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
В частности, правительство мобилизовало ресурсы для расширения потребительского спроса.
Так, планируется сформировать дополнительный спрос на российские машины и оборудование как в рамках нацпроектов, так и благодаря программе импортозамещения. Кроме того, ожидается увеличение экспортных поставок несырьевых и неэнергетических товаров.
Мишустин добавил, что это позволит по итогам года добиться увеличения темпов роста ВВП.
Сотрудница автосалона
22 января, 07:04
Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
В ответ Путин заявил, что ждет прорыва в дебюрократизации и рачительной траты средств. Он отметил, что в первую очередь изменения должны почувствовать рядовые граждане, молодые семьи и представители бизнеса.
"Насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новое дело. <...> Это залог доверия со стороны граждан", — сказал Путин, попросив подготовить необходимую нормативную базу и оперативно наладить ее работу на местах.
1124581451
Обсудить 13
Михаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Я не сомневаюсь, что завтрашнее дно не за горами.
5 февраля, 16:46
sensotron .
2720008
Читаю эти слова с обещаниями да опять вспоминаю Некрасова: Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе.
5 февраля, 17:26
Алексей Устинов
2020205
Рекомендуем
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Жан-Пьер Шевенман
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Apple iPhone
Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
МВД разъяснило инициативу о новой кодировке регионов на автономерах
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году
Кадры развалившегося самолета в аэропорту Стамбула
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Уже скоро: Россия обойдет по размеру экономики Германию
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Тамара Плетнева
Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин призвал оградить подростков от негативного контента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния