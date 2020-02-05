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В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая
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РИА Новости

В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая

16:06 05.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Шесть студентов из Китая госпитализировали в украинском городе Харьков, поскольку они на родине могли контактировать с носителями коронавируса, сообщил в среду главврач Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.
"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем… Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась", - цитирует Нартова местный портал Kharkiv Today.
По его словам, студентов поместили в специальные боксы, у них коронавирус не подтвердился, но они могли контактировать с носителями инфекции.
Нартов также сообщил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.
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"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаХарьковская областьХарьковКитайВ мире
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