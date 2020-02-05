Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T16:04+0300
https://ria.ru/20200205/1564287291.html
Голикова об эвакуации россиян из Уханя: мы своих не бросаем
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова об эвакуации россиян из Уханя: мы своих не бросаем

16:04 05.02.2020
219
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала эвакуацию россиян из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса, гуманитарной акцией, подчеркнув, что "мы своих не бросаем".
"Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй - это гуманитарная акция, мы своих не бросаем. Мне кажется, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому", - сказала Голикова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Посольства России в КНР ранее в среду сообщило, что всего из провинции Хубэй эвакуированы 144 человека, из них граждан России – 128 человек, граждан СНГ – 16 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Учения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Вчера, 14:42
Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан
451005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВОЗСНГТюменская областьТюменьЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Девушка надевает защитную маску
СМИ: в США приземлились два самолета с эвакуированными из Уханя
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о плане по противодействию коронавирусу
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Медики добровольно вызвались работать с эвакуированными из Китая
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Голикова рассказала о российских экспертах, отправленных в Китай
Учения по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса
Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая граждан
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Россия готовит к отправке гуманитарный груз в Китай, сообщила Голикова
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Во Франции от гриппа скончались 26 человек, объявлена эпидемия
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила об отсутствии новых случаев коронавируса в России
Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Все россияне в Китае были предупреждены о возможности эвакуироваться
Татьяна Голикова
Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
Эвакуированные из Китая россияне были предупреждены о карантине
Татьяна Голикова
Российские власти следят за ситуацией с карантинным судном в Японии
Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Специалистов Минобороны обследуют после эвакуации россиян из Уханя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Лента новостейМолния