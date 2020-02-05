Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания

"Необходимо так отладить работу кабинета (министров), чтобы положения послания, майские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме. При этом добавлю - по сути подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов, муниципалитетов, и поэтому нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, субъектами федерации", - сказал Путин на совещании с правительством.