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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-05T16:03+0300
https://ria.ru/20200205/1564287214.html
Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости полностью выполнить поручения послания

16:03 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо так отладить работу кабмина, чтобы поручения по итогам послания Федеральному собранию были выполнены в полном объеме.
"Необходимо так отладить работу кабинета (министров), чтобы положения послания, майские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме. При этом добавлю - по сути подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов, муниципалитетов, и поэтому нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, субъектами федерации", - сказал Путин на совещании с правительством.
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