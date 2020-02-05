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https://ria.ru/20200205/1564287130.html
Во Франции от гриппа скончались 26 человек, объявлена эпидемия
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РИА Новости

Во Франции от гриппа скончались 26 человек, объявлена эпидемия

16:02 05.02.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Не менее 26 человек скончались во Франции от гриппа с ноября 2019 по февраль 2020 года, эпидемия распространилась на всей материковой территории страны, говорится в бюллетене Национального агентства общественного здоровья страны (Santé publique France).
"С 4 ноября 2019 года были зафиксированы 311 тяжелых случаев заболевания гриппом, причем 49 из них - на пятой неделе года. … Двадцать шесть человек скончались: трое детей в возрасте до 15 лет, 12 человек в возрасте 15-64 лет и 11 человек в возрасте от 65 лет и выше", - говорится в документе.
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Если на четвертой неделе года французский регион Нормандия был окрашен в оранжевый цвет, тогда как вся остальная карта страны уже была красной от эпидемии, то к настоящему времени эпидемия затронула всю материковую часть страны. Также эпидемия объявлена на Антильских островах, а на Реюньоне она уже завершилась.

"Активность гриппа продемонстрировала значительный рост во всех регионах метрополии на пятой неделе года. Все регионы теперь находятся в стадии эпидемии", - следует из бюллетеня.

Ведомство отмечает, что лучшим способом уберечься от гриппа и его осложнений являются прививки. Также следует регулярно мыть руки и закрывать рот при кашле, а если симптомы заболевания все же проявили себя, нужно носить маску, чтобы не заражать окружающих.
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