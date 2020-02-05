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В Псковской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Псковской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

15:59 05.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Печорах Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Ночью 5 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в городе Печоры обугленных останков трех человек... Проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, погибли женщина, ее сожитель и брат в возрасте от 40 до 43 лет.
Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.
Назначены три медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы.
Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
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Следственный комитет РФПсковская областьПечорыПроисшествия
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