В Псковской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Печорах Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Ночью 5 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в городе Печоры обугленных останков трех человек... Проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, погибли женщина, ее сожитель и брат в возрасте от 40 до 43 лет.
Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.
Назначены три медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы.