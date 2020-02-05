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В Аргентине родившая двухголового ребенка мать пожаловалась на медиков
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РИА Новости

В Аргентине родившая двухголового ребенка мать пожаловалась на медиков

15:58 05.02.2020
2037
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Женщина из города Реконкиста провинции Санта-Фе в Аргентине родила ребенка с двумя головами, тогда как оба УЗИ, что она делала во время беременности, не показали отклонений у плода, сообщает издание Uno Santa Fe со ссылкой на адвоката семьи Оскара Васкеса.
По его словам, во время родов врачи обнаружили проблемы с сердцебиением у ребенка и было принято решение о проведении кесарева сечения. Врачи сообщили семье, что ребенок родился мертвым и с аномалией.
Семья решила подать заявление в прокуратуру с жалобой на врачебную ошибку, которая не позволила выявить отклонения у плода, а также на возможную "подмену личности".
Поводом для второго иска послужила справка, подписанная акушеркой.

"У меня есть документ, подписанный акушеркой, в котором говорится: рождён живым, вес 4 килограмма 550 граммов. Но бабушке сказали: рожден мертвым", - приводит издание слова адвоката.

В настоящее время делом занимается прокуратура.
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АргентинаСанта-Фе (США)Буэнос-Айрес (город)В мире
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