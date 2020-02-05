Жан-Поль Готье готов поработать с российской командой на Евровидении

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что был бы не против поработать с российской командой на международном конкурсе "Евровидение".
Готье приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, которая пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи.
"Евровидение" - это интересная тема, это шоу. Все базовые европейские страны, Швеция, Франция, которые участвуют в "Евровидении" с момента его основания, они же устали. Благодаря таким странам, как ваша, в конкурсе появляется молодая кровь... Я бы поработал с российскими артистами, принял участие в постановке каких-то мизансцен, но петь я не буду", - пошутил Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
65-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.