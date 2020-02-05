Жан-Поль Готье готов поработать с российской командой на Евровидении

"Евровидение" - это интересная тема, это шоу. Все базовые европейские страны, Швеция, Франция, которые участвуют в "Евровидении" с момента его основания, они же устали. Благодаря таким странам, как ваша, в конкурсе появляется молодая кровь... Я бы поработал с российскими артистами, принял участие в постановке каких-то мизансцен, но петь я не буду", - пошутил Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".