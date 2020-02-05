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"Лукойл" сообщил о проблемах с поставками топлива на АЗС в Белоруссии
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РИА Новости

"Лукойл" сообщил о проблемах с поставками топлива на АЗС в Белоруссии

15:57 05.02.2020 (обновлено: 15:58 05.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция компании "Лукойл"
Автозаправочная станция компании Лукойл
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Лукойл" недополучает топливо для своих АЗС в Белоруссии с местных НПЗ и ведет с ними диалог для снятия ограничений на заправках, сообщили РИА Новости в компании.
"Лукойл" осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме", - сообщили в компании.
"Компания находится в постоянном диалоге с белорусскими НПЗ с целью скорейшего разрешения ситуации с ограничением отгрузок", - добавили в "Лукойле".
Также в компании отметили, что "Лукойл Белоруссия" ежедневно информирует государственные органы республики об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах общества, одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала из числа граждан Белоруссии.
Накануне белорусский портал tut.by сообщил, что ряд заправок "Лукойла" в регионах Белоруссии ввел ограничения на покупку топлива в одни руки, причем лимит касается и легкового, и грузового транспорта. Источник портала утверждал, что в условиях проблем с поставками нефти из РФ на белорусские НПЗ белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с заводов в Мозыре и Новополоцке.
В госконцерне "Белнефтехим" в свою очередь заявили, что действия "Лукойла" являются "самоуправством" и "находятся на грани провокации", так как госорганами Белоруссии таких решений не принималось. Там также подчеркнули, что НПЗ республики работают в прежнем режиме для "полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе".
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