"Лукойл" сообщил о проблемах с поставками топлива на АЗС в Белоруссии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Лукойл" недополучает топливо для своих АЗС в Белоруссии с местных НПЗ и ведет с ними диалог для снятия ограничений на заправках, сообщили РИА Новости в компании.

"Лукойл" осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме", - сообщили в компании.

"Компания находится в постоянном диалоге с белорусскими НПЗ с целью скорейшего разрешения ситуации с ограничением отгрузок", - добавили в "Лукойле".

Также в компании отметили, что "Лукойл Белоруссия" ежедневно информирует государственные органы республики об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах общества, одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала из числа граждан Белоруссии.

Накануне белорусский портал tut.by сообщил, что ряд заправок "Лукойла" в регионах Белоруссии ввел ограничения на покупку топлива в одни руки, причем лимит касается и легкового, и грузового транспорта. Источник портала утверждал, что в условиях проблем с поставками нефти из РФ на белорусские НПЗ белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с заводов в Мозыре и Новополоцке.