Фурсин: каждый третий работающий в Москве занят в малом бизнесе

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Количество занятых в малом и среднем бизнесе . Количество занятых в малом и среднем бизнесе Москвы в 2019 году достигло 2,6 миллиона человек, что составляет треть всех работающих, сообщил журналистам руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин.

"На сегодняшний день в малом и среднем бизнесе работают 2,6 миллиона человек. Это люди, работающие в компаниях (юридических лицах), в индивидуальном предпринимательстве, сами индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. То есть каждый третий человек в городе работает в малом бизнесе, а это уже большой сегмент экономики", - сказал Фурсин.

По его словам, люди сегодня хотят устраиваться не только в крупные компании, но также в малый и средний сектор. При этом присутствует тенденция улучшения образа предпринимателя в общественном сознании.

"Мы видим, что позиция жителей города, их взгляд на предпринимательскую деятельность меняется в лучшую сторону. Негативный образ предпринимателя, как спекулянта, постепенно уходит, поскольку предприятия малого бизнеса всё больше входят в жизнь человека", - отметил глава ДПИР.

Он также сообщил, что департамент активно сотрудничает с Федеральной налоговой службой (ФНС), вырабатывая новую эффективную модель взаимодействия.

"Согласно реестру ФНС, на конец года число субъектов предпринимательства в Москве составило 748 тысяч, однако в этот список не вошли самозанятые, а также те, кто был исключен из реестра за задержку отчетности, хотя при этом продолжал вести бизнес. Таких было 150 тысяч, но благодаря совместным с ФНС действиям часть из них нам удалось вернуть в реестр", - сказал Фурсин.

Взаимодействие правительства Москвы, ФНС и предпринимателя в этом вопросе очень важно, поскольку присутствие в реестре ФНС позволяет субъекту МСП получать господдержку, а также дает ему защиту от необоснованных проверок, пояснил заместитель руководителя ДПИР Александр Исаевич.

Он напомнил, что московские власти предоставляют малому бизнесу очень широкую палитру финансовой поддержки, и основная задача – донести эту информацию до предпринимателей. Также предпринимателям бесплатно предоставляется помощь в формировании налоговой декларации, регистрации юрлица, а также всевозможные консультации и образовательные программы.

"В прошлом году 120 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы, 110 тысяч – получили консультации. Мы видим очень хорошую динамику по количеству обучающихся, по количеству желающих открыть свой бизнес", - отметил Исаевич.