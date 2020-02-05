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Эксперт прокомментировал предложенные Путиным поправки к Конституции
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал предложенные Путиным поправки к Конституции

15:56 05.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предложенные поправки в Конституцию РФ означают желание президента России Владимира Путина предопределить положительную тенденцию в развитии будущего страны, считает руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований), член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов.
"Путин думает о будущем и хочет зафиксировать своё политическое наследие. Ему важно, что будет происходить в стране после 2024 года, и не только после 2024, но и после 30, и после 40 и так далее. Все конституционные дополнения связаны с необходимостью (создания - ред.) долгосуществующей политической системы, способной к изменениям нереволюционной природы, которая сама может себя обновлять без участия личности в истории",- сказал Кузнецов в ходе круглого стола в Москве.
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При этом эксперт добавил, что все демократические принципы, на которых основана конституция 1993 года, остаются без изменений. Более того, они будут укреплены за счёт перераспределения полномочий между ветвями власти, а это, подчеркивает Кузнецов, создаст более гармоничную и сбалансированную систему.
В свою очередь, президент консалтингового агентства Дмитрий Гусев отметил важность включения региональных институтов власти и политиков в процессы, происходящие в стране, и их принятие на федеральном уровне.
"Сейчас принимаются решения на федеральном уровне, а регионы говорят - "вы нас не спросили, вы нас не услышали". Те поправки, которые президент предлагает внести в части изменения функционирования институтов власти - это как раз речь о том, что у нас регионы и все политические силы будут вовлечены в процессы принятия решений. Теперь ни у кого не будет возможности сказать, что со мной не посоветовались. В конституции будет записано, что правительство вместе с регионами в рамках Госсовета обсуждает какие-то важные вопросы",- заключил Гусев.
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