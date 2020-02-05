Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа

МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия в конце текущей недели планируют переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
"В конце недели пройдут переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ", - приводит слова Ляшенко в среду агентство Sputnik Беларусь. Он подчеркнул, что на этих вопросах по-прежнему остается основной фокус внимания белорусской стороны.
"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - добавил Ляшенко.