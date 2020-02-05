ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски

Накануне Цариковский рассказал журналистам, что ФАС ожидает информацию по ценам на медицинские маски и лекарственные препараты до 5 февраля. Как позднее уточнили в пресс-службе ведомства, сведения ждут до конца рабочего дня. При выявлении экономически необоснованного роста цен, регулятор примет соответствующие меры антимонопольного реагирования, напомнили в пресс-службе.

Он отметил, что такое завышение цен является своего рода экономическим мародерством. "Будем поступать как с мародерами, применяя все меры антимонопольного регулирования", - добавил он.

"На данный момент, к сожалению, маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены, но часто это происходит по договоренности аптечных сетей, и тогда мы будем считать, что это действие, которое подходит под понятие картеля. А это очень крупные штрафы", - добавил замглавы ФАС.