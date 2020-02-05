Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:54+0300
https://ria.ru/20200205/1564286593.html
ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141942_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_8b5b2c4ede46c04a25ed248acf0558bd.jpg
РИА Новости

ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски

15:54 05.02.2020
343
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПокупательница в защитной маске в одной из аптек
Покупательница в защитной маске в одной из аптек
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Покупательница в защитной маске в одной из аптек. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Накануне Цариковский рассказал журналистам, что ФАС ожидает информацию по ценам на медицинские маски и лекарственные препараты до 5 февраля. Как позднее уточнили в пресс-службе ведомства, сведения ждут до конца рабочего дня. При выявлении экономически необоснованного роста цен, регулятор примет соответствующие меры антимонопольного реагирования, напомнили в пресс-службе.
В эфире телеканала "Россия 24" в среду Цариковский отметил, что ФАС начала проверки практически во всех регионах, и уже получила ответы от субъектов РФ.
"В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. Самая высокая зафиксированная цена на данный момент, завышение, у нас была в Республике Дагестан - 650%", - сказал Цариковский.
Девушка надевает защитную маску
4 февраля, 13:03
В ассоциации аптечных сетей оценили ситуацию с медицинскими масками
Он отметил, что такое завышение цен является своего рода экономическим мародерством. "Будем поступать как с мародерами, применяя все меры антимонопольного регулирования", - добавил он.
"На данный момент, к сожалению, маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены, но часто это происходит по договоренности аптечных сетей, и тогда мы будем считать, что это действие, которое подходит под понятие картеля. А это очень крупные штрафы", - добавил замглавы ФАС.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
350000
Обсудить 2
Федеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил закрытие компаний, наживающихся на коронавирусе
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Медицинская маска
ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в Приморье и ЕАО
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье готов поработать с российской командой на Евровидении
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
В ЕР разработали законопроект против завышения цен аптеками
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Трансформаторы подстанции
В России потребление электроэнергии в январе снизилось на 3,2%
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа
Татьяна Голикова
Голикова поблагодарила Путина за решение по эвакуации россиян из Уханя
Рубли
Эксперт призвал не решать проблему невыплаты зарплат ужесточением УК
Александр Габышев
Якутский "шаман" Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Китай пока не передал России штамм коронавируса, заявила Попова
Котельная
В Кузбассе построят "умную" тепломагистраль в 2021-2022 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Лента новостейМолния