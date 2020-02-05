ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Накануне Цариковский рассказал журналистам, что ФАС ожидает информацию по ценам на медицинские маски и лекарственные препараты до 5 февраля. Как позднее уточнили в пресс-службе ведомства, сведения ждут до конца рабочего дня. При выявлении экономически необоснованного роста цен, регулятор примет соответствующие меры антимонопольного реагирования, напомнили в пресс-службе.
В эфире телеканала "Россия 24" в среду Цариковский отметил, что ФАС начала проверки практически во всех регионах, и уже получила ответы от субъектов РФ.
"В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. Самая высокая зафиксированная цена на данный момент, завышение, у нас была в Республике Дагестан - 650%", - сказал Цариковский.
Он отметил, что такое завышение цен является своего рода экономическим мародерством. "Будем поступать как с мародерами, применяя все меры антимонопольного регулирования", - добавил он.
"На данный момент, к сожалению, маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены, но часто это происходит по договоренности аптечных сетей, и тогда мы будем считать, что это действие, которое подходит под понятие картеля. А это очень крупные штрафы", - добавил замглавы ФАС.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика