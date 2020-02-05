Российские власти следят за ситуацией с карантинным судном в Японии

"В Йокогаме находится круизное судно, на котором тоже выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, слава богу, не наши граждане, наших граждан там 24 человека, у оперативного штаба и посольства, у министерства иностранных дел налажена связь с нашими гражданами, мы ситуацию взяли под контроль", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.