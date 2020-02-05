Российские власти следят за ситуацией с карантинным судном в Японии

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские власти взяли на контроль ситуацию с задержанным из-за коронавируса судном в Японии, на котором есть россияне, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В Йокогаме находится круизное судно, на котором тоже выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, слава богу, не наши граждане, наших граждан там 24 человека, у оперативного штаба и посольства, у министерства иностранных дел налажена связь с нашими гражданами, мы ситуацию взяли под контроль", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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