Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

"Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз". Владимир Путин

Президент подчеркнул, что аптечная сеть в стране довольно обширная, поэтому даже закрытие некоторых заведений, завышающих цены, не приведет к нехватке препаратов для граждан.

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"Но надо на это реагировать", — заключил глава государства.

Так президент отреагировал на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая на совещании рассказала о ситуации с завышением цен.

"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за один рубль 50 копеек", — отметила заместитель премьер-министра.

Она также поблагодарила президента за решение эвакуировать россиян из Уханя после вспышки коронавируса и рассказала о борьбе с инфекцией.

"Михаилом Владимировичем Мишустиным подписан национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции, он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться". Татьяна Голикова

Голикова подчеркнула, что в России выявлены два случая коронавируса, новых заражений нет.

Депутаты от "Единой России" уже разработали законопроект, который исключит ситуацию с завышением цен в аптеках, заявил лидер фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Рассмотреть его планируется на завтрашнем заседании координационного совета фракции по законотворчеству, добавил он.

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).