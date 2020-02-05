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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
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РИА Новости

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

15:49 05.02.2020 (обновлено: 18:39 05.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
"Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что аптечная сеть в стране довольно обширная, поэтому даже закрытие некоторых заведений, завышающих цены, не приведет к нехватке препаратов для граждан.
"Но надо на это реагировать", — заключил глава государства.
Так президент отреагировал на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая на совещании рассказала о ситуации с завышением цен.
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"К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за один рубль 50 копеек", — отметила заместитель премьер-министра.
Она также поблагодарила президента за решение эвакуировать россиян из Уханя после вспышки коронавируса и рассказала о борьбе с инфекцией.
"Михаилом Владимировичем Мишустиным подписан национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции, он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова
Голикова подчеркнула, что в России выявлены два случая коронавируса, новых заражений нет.
Депутаты от "Единой России" уже разработали законопроект, который исключит ситуацию с завышением цен в аптеках, заявил лидер фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Рассмотреть его планируется на завтрашнем заседании координационного совета фракции по законотворчеству, добавил он.
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Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,5 тысячи, умерли 492 человека.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
Сегодня два самолета ВКС России эвакуировали из Уханя 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Они пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени. Состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
3208062341
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Правительство РФРаспространение нового коронавирусаВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дельное решение!!! И заправки тоже надо закрывать, которые повышают цены на бензин, а также все управляющие организации, завышающие тарифы для граждан, ничего плохого от закрытия 30-40 таких компаний не станет, на их место придут другие, в том же составе))
5 февраля, 16:25
Ставр 1
1743021014
А что делать с тем, кто пенсионный возраст повысил?
5 февраля, 16:35
nnuxser
101121109
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