В Госдуму внесли проект о запрете применения реагентов вне автодорог

Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат от КПРФ Депутат от КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете использования химических противогололедных материалов (ПГМ) за пределами автомобильных дорог, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечает автор проекта, химические вещества, входящие в противогололедные материалы, в случае попадания в природную среду оказывают резко негативное воздействие на почву, растения и так далее.

"Целесообразно сохранить возможность использования химических ПГМ исключительно в границах проезжих частей автомобильных дорог. Вне проезжих частей (в том числе детские площадки, дворовые территории в жилых кварталах, территории детских садов, школ) доступными к применению останутся ПГМ физического действия (песок, гравий, щебень, и другие), без использования химических ПГМ", - говорится в пояснительной записке к проекту.