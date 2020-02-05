В Госдуму внесли проект о запрете применения реагентов вне автодорог

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат от КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете использования химических противогололедных материалов (ПГМ) за пределами автомобильных дорог, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечает автор проекта, химические вещества, входящие в противогололедные материалы, в случае попадания в природную среду оказывают резко негативное воздействие на почву, растения и так далее.
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"Целесообразно сохранить возможность использования химических ПГМ исключительно в границах проезжих частей автомобильных дорог. Вне проезжих частей (в том числе детские площадки, дворовые территории в жилых кварталах, территории детских садов, школ) доступными к применению останутся ПГМ физического действия (песок, гравий, щебень, и другие), без использования химических ПГМ", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Так, документом предлагается дополнить закон "Об охране окружающей среды" новой статьей, устанавливающей требования в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в качестве противогололедных материалов, "с одновременным установлением запрета на использование таких веществ за пределами проезжей части автомобильных дорог".