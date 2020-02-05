В Крыму предложили США списать в утиль тему статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Слова госсекретаря Слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым потерян для Украины, показывают, что в Вашингтоне понимают бесполезность педалирования темы полуострова, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

"Там (в США – ред.) тоже уже приходят к понимаю, что эту тему нужно списывать в утиль и заниматься вопросами, которые сегодня беспокоят мировое сообщество", - сказал Фикс во время круглого стола.

По его словам, госсекретарь США однозначно обозначил позицию по крымскому вопросу.