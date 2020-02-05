В Крыму предложили США списать в утиль тему статуса полуострова

Ранее украинский портал "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и мировые игроки это понимают. Госсекретарь США подчеркнул, что Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.
"Там (в США – ред.) тоже уже приходят к понимаю, что эту тему нужно списывать в утиль и заниматься вопросами, которые сегодня беспокоят мировое сообщество", - сказал Фикс во время круглого стола.
По его словам, госсекретарь США однозначно обозначил позицию по крымскому вопросу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.