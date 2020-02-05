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Эвакуированные из Китая россияне были предупреждены о карантине
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РИА Новости

Эвакуированные из Китая россияне были предупреждены о карантине

15:47 05.02.2020
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© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
© РИА Новости / Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Все граждане РФ, эвакуированные из зоны поражения коронавирусом в Китае, были предупреждены о необходимости прохождения карантина под Тюменью, врачебное наблюдение будет длиться две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
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"Медицинское наблюдение будет осуществляться 14 дней, в течение которых помещенные в центр граждане не смогут его покинуть. Я хочу подчеркнуть, что при приеме на борт эти условия были им озвучены. Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации каждого из них предупредили о необходимости прохождения именно такого карантина после возвращения в Российскую Федерацию", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что все эти дни эвакуированные будут находиться под контролем медицинских работников, "специально подготовленных, специально одевающихся каждый раз, когда они идут к пациентам".
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"Эти медицинские работники и весь обслуживающий персонал центра все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах, не пересекаясь без специальных средств защиты и без права покинуть здание", - подчеркнула Попова.
По ее словам, постоянный медицинский мониторинг эвакуированных "будет сопровождаться очень хорошими условиями пребывания". Например, для семей с детьми подготовлены номера из нескольких комнат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваТюменская областьУханьВ мире
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