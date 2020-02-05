Эвакуированные из Китая россияне были предупреждены о карантине

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино

Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, сел в тюменском аэропорту Рощино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Все граждане РФ, эвакуированные из зоны поражения коронавирусом в Китае, были предупреждены о необходимости прохождения карантина под Тюменью, врачебное наблюдение будет длиться две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Все граждане РФ, эвакуированные из зоны поражения коронавирусом в Китае, были предупреждены о необходимости прохождения карантина под Тюменью, врачебное наблюдение будет длиться две недели, сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области . В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.

"Медицинское наблюдение будет осуществляться 14 дней, в течение которых помещенные в центр граждане не смогут его покинуть. Я хочу подчеркнуть, что при приеме на борт эти условия были им озвучены. Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации каждого из них предупредили о необходимости прохождения именно такого карантина после возвращения в Российскую Федерацию", - сказала Попова журналистам.

Она добавила, что все эти дни эвакуированные будут находиться под контролем медицинских работников, "специально подготовленных, специально одевающихся каждый раз, когда они идут к пациентам".

"Эти медицинские работники и весь обслуживающий персонал центра все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах, не пересекаясь без специальных средств защиты и без права покинуть здание", - подчеркнула Попова.

По ее словам, постоянный медицинский мониторинг эвакуированных "будет сопровождаться очень хорошими условиями пребывания". Например, для семей с детьми подготовлены номера из нескольких комнат.