Якутский "шаман" Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников

ЯКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Самопровозглашенный "шаман" Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.

"Наш подзащитный подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Это касается задержания Габышева и его сторонников 10 декабря 2019 года. На тот момент Габышев не был ограничен в свободе передвижения. Жалоба в ЕСПЧ будет проходить регистрацию в течение месяца", - отметила собеседница агентства.

Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.