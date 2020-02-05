Якутский "шаман" Габышев пожаловался в ЕСПЧ на арест своих сторонников

ЯКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Самопровозглашенный "шаман" Александр Габышев подал в Европейский суд по правам человека жалобу из-за своего задержания полицейскими и ареста своих сторонников, сообщила РИА Новости один из его адвокатов Ольга Тимофеева.
"Наш подзащитный подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Это касается задержания Габышева и его сторонников 10 декабря 2019 года. На тот момент Габышев не был ограничен в свободе передвижения. Жалоба в ЕСПЧ будет проходить регистрацию в течение месяца", - отметила собеседница агентства.
Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.
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Полицейские в Якутске 22 января задержали четверых сторонников "шамана". На следующий день Якутский городской суд признал их виновными в неповиновении полиции и арестовал на трое суток.