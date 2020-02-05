Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:40+0300
https://ria.ru/20200205/1564285879.html
Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля

15:40 05.02.2020
77
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит 6-7 февраля США, где встретится с госсекретарем Майком Помпео и спикером нижней палаты парламента Нэнси Пелоси, говорится в сообщении Внешнеполитической службы ЕС.
"Боррель посетит Соединенные Штаты 6 и 7 февраля... Во время своего пребывания в Вашингтоне он встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента Джаредом Кушнером", - говорится в релизе.
В документе отмечается, что визит Борреля в США даст возможность продвинуть внешнеполитический диалог ЕС-США и должен сфокусироваться на путях укрепления трансатлантических отношений.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
17 января, 17:31
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти
100003
Обсудить 0
Жозеп БоррельМайк ПомпеоНэнси ПелосиЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Первое заседание нового кабинета министров Украины
Украина одобрила годовой проект совместной программы с НАТО
Американские военнослужащие
СМИ: США приостановили секретную разведывательную программу с Турцией
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока — 2"
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В ЕК назвали расширение ЕС на Западные Балканы приоритетом
Президент США Дональд Трамп
Трамп проведет переговоры с Гуаидо
Президент Польши Анджей Дуда
Выборы президента Польши пройдут 10 мая
Вид на Ригу
Эстония поможет Латвии расследовать дело ретранслятора Первого канала
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Турция начнет выпуск собственных истребителей в 2023 году
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
Протесты в Ираке
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Роберт О'Брайен
Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда решил баллотироваться в президенты Польши на второй срок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Италии ситуацию в Ливии
Сирийские боевики в Алеппо
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
Роберт О'Брайен
США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния