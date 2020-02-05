Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля

БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит 6-7 февраля США, где встретится с госсекретарем Майком Помпео и спикером нижней палаты парламента Нэнси Пелоси, говорится в сообщении Внешнеполитической службы ЕС.
"Боррель посетит Соединенные Штаты 6 и 7 февраля... Во время своего пребывания в Вашингтоне он встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента Джаредом Кушнером", - говорится в релизе.
В документе отмечается, что визит Борреля в США даст возможность продвинуть внешнеполитический диалог ЕС-США и должен сфокусироваться на путях укрепления трансатлантических отношений.
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