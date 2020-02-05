Глава дипломатии ЕС Боррель посетит США 6-7 февраля

"Боррель посетит Соединенные Штаты 6 и 7 февраля... Во время своего пребывания в Вашингтоне он встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента Джаредом Кушнером", - говорится в релизе.