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https://ria.ru/20200205/1564285834.html
Глава МИД Швеции посоветовала России вести "феминистическую политику"
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РИА Новости

Глава МИД Швеции посоветовала России вести "феминистическую политику"

15:39 05.02.2020 (обновлено: 17:13 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Россию последовать примеру Стокгольма во внешней политике и поддержать феминизм. Об этом она рассказала в интервью Sveriges Radio.
Дипломат заявила, что во время недавнего визита в Москву подняла вопрос о правах женщин в России. По ее словам, она обсуждала с российским коллегой проблему домашнего насилия и необходимость ужесточения наказаний.

"Я, конечно, считаю, что было бы лучше, если бы они вели феминистическую политику, как мы, но это, само собой, остается на их усмотрение", — сказала Анн Линде.

Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику". Дипломат не уточнила, о чем идет речь.
Здание Министерства иностранных дел Швеции
1 февраля, 10:16
Швеция надеется на сотрудничество с Россией в разрешении конфликтов
В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах стороны обсудили безопасность на Балтике, возможность возобновления диалога между военными и выразили надежду на доверительные отношения между Россией и Швецией.
По материалам портала ИноСМИ >>
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Анн Линде (МИД Швеции)МИД ШвецииШвецияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Советую этой "главе МИДа" вести постоянное наблюдение за тяжело больной прогульщицей уроков по имени "Грета". Строго в рамках "феминистической политики" :)
5 февраля, 16:08
aalnoor1953
74220102
Ахх вот они какие, горячие Шведские фрау!
5 февраля, 16:25
Товарищ .
23310102
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