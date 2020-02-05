Глава МИД Швеции посоветовала России вести "феминистическую политику"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Россию последовать примеру Стокгольма во внешней политике и поддержать феминизм. Об этом она рассказала в интервью Sveriges Radio.
Дипломат заявила, что во время недавнего визита в Москву подняла вопрос о правах женщин в России. По ее словам, она обсуждала с российским коллегой проблему домашнего насилия и необходимость ужесточения наказаний.
"Я, конечно, считаю, что было бы лучше, если бы они вели феминистическую политику, как мы, но это, само собой, остается на их усмотрение", — сказала Анн Линде.
Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику". Дипломат не уточнила, о чем идет речь.
В минувший вторник глава МИД Швеции прибыла с визитом в Россию. В ходе поездки она встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах стороны обсудили безопасность на Балтике, возможность возобновления диалога между военными и выразили надежду на доверительные отношения между Россией и Швецией.
По материалам портала ИноСМИ >>