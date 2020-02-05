Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Ранее он сообщал о четырех погибших и пяти раненых в районе Бахчесарай.
В среду местные власти заявили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли 11 человек.
"Есть погибшие и среди спасателей, и среди добровольцев. Погибли восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять гражданских лиц, которые помогали в спасательной операции", — сказал Бильмез.