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Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
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РИА Новости

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

15:38 05.02.2020 (обновлено: 16:04 05.02.2020)
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© REUTERS / Ihlas News AgencyПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Ранее он сообщал о четырех погибших и пяти раненых в районе Бахчесарай.
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В среду местные власти заявили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли 11 человек.

"Есть погибшие и среди спасателей, и среди добровольцев. Погибли восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять гражданских лиц, которые помогали в спасательной операции", — сказал Бильмез.

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Ван (провинция)ТурцияВ мире
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