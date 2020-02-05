Возвращающийся с МКС экипаж предупредили о сильном ветре

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель полета российского сегмента Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев предупредил возвращающийся в четверг на Землю экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13", что сильный ветер может "покрутить и повертеть" их при посадке.

Ранее сообщалось, что посадка корабля "Союз МС-13" в Казахстане намечается на 6 февраля. На Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.

Как рассказал Соловьев в ходе переговоров со Скворцовым, трансляция которых ведется НАСА, при спуске корабля "Союз МС-13" на парашюте на высотах от 10 до 2 километров метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами от 20 до 35 метров в секунду.

В связи с этим он порекомендовал экипажу быть готовым к тому, что может "покрутить и повертеть".

Соловьев также сообщил, что температура в месте приземления, находящемся примерно в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган, ожидается до минус 10 градусов.

"Все, что могло замерзнуть, замерзло", - отметил он.

По словам руководителя полета, на земной поверхности ветер будет слабым - от 3 до 5 метров в секунду.