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РИА Наука
2020-02-05T15:36+0300
https://ria.ru/20200205/1564285675.html
Возвращающийся с МКС экипаж предупредили о сильном ветре
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РИА Новости

Возвращающийся с МКС экипаж предупредили о сильном ветре

15:36 05.02.2020
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© NASA / Nick HagueКорабль "Союз" пристыкованный к МКС
Корабль Союз пристыкованный к МКС
© NASA / Nick Hague
Корабль "Союз" пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев предупредил возвращающийся в четверг на Землю экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13", что сильный ветер может "покрутить и повертеть" их при посадке.
Ранее сообщалось, что посадка корабля "Союз МС-13" в Казахстане намечается на 6 февраля. На Землю возвратятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.
Как рассказал Соловьев в ходе переговоров со Скворцовым, трансляция которых ведется НАСА, при спуске корабля "Союз МС-13" на парашюте на высотах от 10 до 2 километров метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами от 20 до 35 метров в секунду.
В связи с этим он порекомендовал экипажу быть готовым к тому, что может "покрутить и повертеть".
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Соловьев также сообщил, что температура в месте приземления, находящемся примерно в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган, ожидается до минус 10 градусов.
"Все, что могло замерзнуть, замерзло", - отметил он.
По словам руководителя полета, на земной поверхности ветер будет слабым - от 3 до 5 метров в секунду.
В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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