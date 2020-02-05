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Россиянин провел год в тюрьме на Маврикии за наркотики
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РИА Новости

Россиянин провел год в тюрьме на Маврикии за наркотики

15:34 05.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОстров Маврикий
Остров Маврикий
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россиянин провел год в тюрьме на острове Маврикий за ввоз и хранение наркотиков, в конце января он был отпущен на свободу и покинул территорию страны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.
В посольстве уточнили, что россиянин был задержан 2 декабря 2018 года в международном аэропорту Маврикия им. С. Рамгулама сотрудниками антинаркотического отделения полиции.
"По имеющейся у посольства информации, 30 января 2020 года суд промежуточной инстанции Республики Маврикий приговорил 45-летнего гражданина Российской Федерации Андрея Кокорникова к одному году лишения свободы за ввоз и хранение наркотических препаратов", - сообщили в посольстве.
"Осужденный был отпущен на свободу в зале суда, так как уже отбыл в маврикийском пенитенциарном учреждении предусмотренный законом срок. 31 января 2020 года Кокорников покинул территорию Маврикия", - отметили в дипмиссии.
Маврикий - островное государство в Восточной Африке, расположено в юго-западной части Индийского океана, к востоку от Мадагаскара.
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