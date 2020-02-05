В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за невыплату зарплат

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уголовно-правовые методы для решения проблемы невыплаты Уголовно-правовые методы для решения проблемы невыплаты зарплат в России должны быть, однако ими злоупотреблять нельзя, лучше использовать социально-экономические способы решения вопроса, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов

Ранее "Известия" сообщили, что члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – тяжкими.

"Задолженность по зарплатам в России очень велика - порядка 3 миллиардов рублей. Она обусловлена не столько общим нежеланием предпринимателей платить, сколько экономической ситуацией, стагнацией в экономике, которая есть. Это следствие во многом политики предыдущего правительства и Центрального банка. Поэтому здесь возникает вопрос, кто больше виноват и кого наказывать", - заявил он РИА Новости.