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В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за невыплату зарплат
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за невыплату зарплат

15:29 05.02.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уголовно-правовые методы для решения проблемы невыплаты зарплат в России должны быть, однако ими злоупотреблять нельзя, лучше использовать социально-экономические способы решения вопроса, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее "Известия" сообщили, что члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты. Специалистам двух ведомств предстоит оценить, возможно ли признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи 145.1 УК "Невыплата зарплаты…" преступлением средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, – тяжкими.
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"Задолженность по зарплатам в России очень велика - порядка 3 миллиардов рублей. Она обусловлена не столько общим нежеланием предпринимателей платить, сколько экономической ситуацией, стагнацией в экономике, которая есть. Это следствие во многом политики предыдущего правительства и Центрального банка. Поэтому здесь возникает вопрос, кто больше виноват и кого наказывать", - заявил он РИА Новости.
"Следующий момент: нужно сделать так, чтобы эта норма не работала против добросовестного бизнеса: если у предпринимателя по объективным причинам нет возможности выплатить заработную плату, он не должен попадать под уголовную ответственность. Предпочтительнее экономические, социальные методы борьбы с этим злом, уголовно-правовые как крайнее средство должны быть, но ими злоупотреблять нельзя", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
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