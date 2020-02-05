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Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы
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РИА Новости

Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы

15:29 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты саратовской городской думы одобрили проект о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы за счет сужения круга претендентов на получение депутатской надбавки к пенсии, сообщили в пресс-службе городского парламента.
Постоянная комиссия по вопросам социальной сферы одобрила проект решения гордумы "О единовременной помощи отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Этим проектом предусматриваются единовременные выплаты по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Со ссылкой на представителя администрации города уточняется, что выплаты получат 409 ветеранов.
"Финансирование планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутата саратовской городской думы… Проект одобрен членами постоянной комиссии и вынесен на заседание городской думы", - отметили в пресс-службе.
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В пресс-службе гордумы пояснили РИА Новости, что в ноябре 2019 года городские депутаты приняли решение о резком сокращении круга лиц, которые могли претендовать на получение "депутатской" ежемесячной доплаты к пенсии. Собеседница агентства со ссылкой на слова председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александра Янкловича отметила, что список претендентов сократился до такой степени, что "из действующего состава депутатов ни один не сможет претендовать на эту выплату".
Она добавила, что проект решения о выплатах ветеранам включен в повестку дня внеочередного заседания городской думы, которое состоится в четверг.
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