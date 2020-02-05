Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы

Постоянная комиссия по вопросам социальной сферы одобрила проект решения гордумы "О единовременной помощи отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Этим проектом предусматриваются единовременные выплаты по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Со ссылкой на представителя администрации города уточняется, что выплаты получат 409 ветеранов.

"Финансирование планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутата саратовской городской думы… Проект одобрен членами постоянной комиссии и вынесен на заседание городской думы", - отметили в пресс-службе.

Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады Сотрудники Следственного комитета поздравили ветерана Великой отечественной войны. Михаилу Семеновичу Кугелеву 97 лет, и он не смог посетить торжественный митинг в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда.

В пресс-службе гордумы пояснили РИА Новости, что в ноябре 2019 года городские депутаты приняли решение о резком сокращении круга лиц, которые могли претендовать на получение "депутатской" ежемесячной доплаты к пенсии. Собеседница агентства со ссылкой на слова председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александра Янкловича отметила, что список претендентов сократился до такой степени, что "из действующего состава депутатов ни один не сможет претендовать на эту выплату".