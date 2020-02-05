ФАС зафиксировала дефицит медицинских масок в Приморье и ЕАО

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала дефицит медицинских масок в Приморском крае и Еврейской автономной области, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ уже признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России на прошлой неделе - в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Мы работаем сейчас вместе с Росздравнадзором, и, к сожалению, мы видим, что нами зафиксирован в Приморье и Еврейской области достаточный дефицит масок", - сказал Цариковский в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в ФАС пока поступило только 5 официальных жалоб.

Как сообщал РИА Новости гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, рост цен на медицинские маски и их временное отсутствие в некоторых российских аптеках - это реакция рынка на увеличившийся спрос, тогда как реальный дефицит этих средств защиты может произойти в будущем, когда на фоне глобального увеличения производства масок начнется нехватка сырья.