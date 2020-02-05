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Все россияне в Китае были предупреждены о возможности эвакуироваться
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РИА Новости

Все россияне в Китае были предупреждены о возможности эвакуироваться

15:28 05.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПрибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Прибытие первого военного самолета из Уханя в тюменский аэропорт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Все граждане РФ, находящиеся в зоне поражения коронавирусом в Китае, были проинформированы о возможности вылететь из страны в Россию, на борт поднялись те, кто захотел, сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.

"Консульство проинформировало всех граждан, находящихся в зоне поражения, о возможности выехать из Китая. На борт поднялись те наши соотечественники, кто захотел", - цитирует Попову оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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28 января, 11:11
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