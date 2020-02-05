Все россияне в Китае были предупреждены о возможности эвакуироваться

"Консульство проинформировало всех граждан, находящихся в зоне поражения, о возможности выехать из Китая. На борт поднялись те наши соотечественники, кто захотел", - цитирует Попову оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса .

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.