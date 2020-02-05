Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Ранее УТ МВД России по ДФО сообщило, что трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота - в подсобном помещении по соседству с козлятами и телятами. По данным транспортной полиции, бабушка, которая является опекуном ребенка, пояснила, что сильно загружена на работе, поэтому ей удобнее постоянно проживать с маленькой внучкой на ферме, чем в доме на территории села. Ребенка у опекуна изъяли и направили в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.
"Опекун предупреждена о недопустимости подобных фактов. Ребенок сейчас у бабушки. Ситуация находится на контроле в администрации Уссурийска и в минобразовании Приморского края", - сказала Василянская.
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