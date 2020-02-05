Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:22+0300
https://ria.ru/20200205/1564285083.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/41/1556794154_0:305:3072:2033_1036x0_80_0_0_4e52b9b3f90caef9d64cc07a03b182c8.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

15:22 05.02.2020
1967
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оттепель, мокрый снег, слякотная погода и температура около нуля ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе мы ожидаем возвращение оттепели, слякотной погоды, осадков смешанной фазы. Температура будет колебаться на отметке около нуля, будет сильный ветер. Ночью слабый минус", - рассказал Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в выходные температура воздуха в столичном регионе местами опустится до минус 20 градусов.
Молодая семья на прогулке
4 февраля, 14:13
Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток
404012
Обсудить 0
Евгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Молодая семья на прогулке
Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы
Уборка снега в Москве
Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Здание аэропорта Норильск
Дорога в норильский аэропорт полностью перекрыта из-за непогоды
Зима
Синоптики предупредили москвичей о морозах и сильном ветре в выходные
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Симферопольское водохранилище
В Крыму ожидается резкое похолодание
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
Среда в Москве станет самым холодным днем текущей зимы
Вид Москвы
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
Жан-Пьер Шевенман
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния