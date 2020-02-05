Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оттепель, мокрый снег, слякотная погода и температура около нуля ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе мы ожидаем возвращение оттепели, слякотной погоды, осадков смешанной фазы. Температура будет колебаться на отметке около нуля, будет сильный ветер. Ночью слабый минус", - рассказал Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в выходные температура воздуха в столичном регионе местами опустится до минус 20 градусов.