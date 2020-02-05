В Калининграде под карантин поместили вернувшихся из Китая туристов

КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Девятерых калининградцев, вернувшихся из туристической поездки в Китай, поместили под домашний карантин на две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
"Первичных признаков коронавируса у них не было выявлено, и все же их поместили под карантин на две недели. Они будут находиться в домашних условиях", — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в конце января трех калининградцев, посещавших КНР в качестве туристов, оперативно госпитализировали. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов был выявлен грипп.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490.