Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-05T16:37+0300
https://ria.ru/20200205/1564284940.html
В Калининграде под карантин поместили вернувшихся из Китая туристов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156250/29/1562502953_0:317:2981:1993_1036x0_80_0_0_2231322fa51f890b3b8ca2cc6f326a3c.jpg
РИА Новости

В Калининграде под карантин поместили вернувшихся из Китая туристов

16:37 05.02.2020
438
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны
Здание аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Девятерых калининградцев, вернувшихся из туристической поездки в Китай, поместили под домашний карантин на две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
"Первичных признаков коронавируса у них не было выявлено, и все же их поместили под карантин на две недели. Они будут находиться в домашних условиях", — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в конце января трех калининградцев, посещавших КНР в качестве туристов, оперативно госпитализировали. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов был выявлен грипп.
Власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490.
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
3 февраля, 15:25Туризм
Эвакуация российских туристов с острова Хайнань завершилась
200001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитайКалининград
Рекомендуем
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая
Скорая помощь
Жительница Калининграда попросила службу 112 забрать у нее детей
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Голикова рассказала о российских экспертах, отправленных в Китай
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Сингапуре коронавирус нашли у шестимесячного ребенка
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом дают результаты
Пассажирский самолет в небе
Самолету из Китая разрешили сесть в Братиславе без выхода экипажа
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Россия готовит к отправке гуманитарный груз в Китай, сообщила Голикова
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае обнаружили два случая заражения коронавирусом у новорожденных
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В аэропорту в Вене начнут измерять температуру у пассажиров из Китая
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Коронавируса у прибывших из Китая россиян нет, заявила Голикова
Сотрудник полиции
Суды Петербурга второй раз за день эвакуировали из-за "минирования"
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая
Бали. Аэропорт города Денпасар
Тысячи туристов из Китая застряли на Бали из-за коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Медики добровольно вызвались работать с эвакуированными из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Лента новостейМолния