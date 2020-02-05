В Калининграде под карантин поместили вернувшихся из Китая туристов

КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Девятерых калининградцев, вернувшихся из туристической поездки в Китай, поместили под домашний карантин на две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

"Первичных признаков коронавируса у них не было выявлено, и все же их поместили под карантин на две недели. Они будут находиться в домашних условиях", — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в конце января трех калининградцев, посещавших КНР в качестве туристов, оперативно госпитализировали. При проведении скрининговых исследований у этих пациентов был выявлен грипп.