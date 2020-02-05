В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения

"С целью формирования лживого обвинения республики в нарушении режима прекращения огня в период нахождения на территории ДНР заместителя главы СММ ОСБЕ Марка Этерингтона, в зоне ответственности 58-й бригады (ВС Украины - ред.) отмечена работа съемочных групп трех телеканалов под непосредственным контролем офицеров пресс-службы штаба операции Объединенных сил", - сказал Никитин.

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Он не исключил провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков. "Не исключаем обострение обстановки на линии соприкосновения и увеличение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по территории республики", - добавил Никитин.