Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T15:19+0300
https://ria.ru/20200205/1564284839.html
В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения
https://cdn21.img.ria.ru/images/155959/19/1559591970_0:68:3071:1795_1036x0_80_0_0_799e2f95ae6bf5ea2b2644953898c5c2.jpg
РИА Новости

В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения

15:19 05.02.2020
450
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин не исключает обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в связи с визитом в регион замглавы миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.
"С целью формирования лживого обвинения республики в нарушении режима прекращения огня в период нахождения на территории ДНР заместителя главы СММ ОСБЕ Марка Этерингтона, в зоне ответственности 58-й бригады (ВС Украины - ред.) отмечена работа съемочных групп трех телеканалов под непосредственным контролем офицеров пресс-службы штаба операции Объединенных сил", - сказал Никитин.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 11:04
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Он не исключил провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков. "Не исключаем обострение обстановки на линии соприкосновения и увеличение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по территории республики", - добавил Никитин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
4 февраля, 15:01
В ДНР раскритиковали призывы корректировать "Минск-2"
000041
Обсудить 0
Марк ЭтерингтонСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Мужчина в разрушенном доме в Донецке
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Два села на юге ДНР остались без света из-за обстрела
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Крыму в ДТП погибли два человека
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Военный в Донбассе
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Сотрудники военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области
Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал Путина оказать давление на Асада
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Пропускной пункт в Донбассе
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка из БМП
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора
Здание румынского парламента в Бухаресте
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Жан-Пьер Шевенман
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Лента новостейМолния