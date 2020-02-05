В ДНР опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин не исключает обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в связи с визитом в регион замглавы миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.
"С целью формирования лживого обвинения республики в нарушении режима прекращения огня в период нахождения на территории ДНР заместителя главы СММ ОСБЕ Марка Этерингтона, в зоне ответственности 58-й бригады (ВС Украины - ред.) отмечена работа съемочных групп трех телеканалов под непосредственным контролем офицеров пресс-службы штаба операции Объединенных сил", - сказал Никитин.
Он не исключил провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков. "Не исключаем обострение обстановки на линии соприкосновения и увеличение интенсивности обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по территории республики", - добавил Никитин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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