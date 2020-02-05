У десяти человек на лайнере в Гонконге подтвердили коронавирус

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено у пассажиров и члена экипажа на борту круизного лайнера Diamond Princess, где находятся 24 россиянина, у них коронавируса не обнаружено, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Как сообщают в компании Princess Cruises, вирус подтвержден у двух австралийцев, трех японцев, троих туристов из Гонконга, одного туриста из США, а также члена экипажа из Филиппин", - говорится в сообщении.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
По их данным, лайнер Diamond Princess совершал 14-дневный круиз из Иокогамы, который начался 20 января и должен был завершиться 4 февраля. На борту лайнера находится 2666 гостей и 1045 членов экипажа.
"Около половины пассажиров лайнера – японцы. По данным российского посольства в Японии, на Diamond Princess находится 24 гражданина России. В компании "Бриз Лайн" "Вестнику АТОР" подтвердили, что на лайнере есть клиенты туроператора. По некоторым данным, там присутствуют и клиенты компании "Инфофлот", - добавляется в сообщении.