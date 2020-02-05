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Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
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РИА Новости

Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России

15:13 05.02.2020 (обновлено: 15:51 05.02.2020)
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© AFP 2020 / Patrick KovarikЖан-Пьер Шевенман
Жан-Пьер Шевенман
© AFP 2020 / Patrick Kovarik
Жан-Пьер Шевенман. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Идея об изоляции России оказалась ложной, заявил спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман.

"Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики", — добавил он на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Шевенман напомнил, что в последние годы Москва обратилась к Азии — не только к Китаю, но и к Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии, Турции, "перераспределив свою международную торговлю".
США, страны Евросоюза и некоторые другие государства с 2014 года вводят экономические ограничения против России под различными предлогами, чаще всего это связано с украинской проблематикой.
Санкции касаются как физических лиц, так и компаний и даже целых секторов экономики — финансового, энергетического, оборонного.
Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Летом 2019 года Владимир Путин говорил, что потери Европы от антироссийских санкций составили 240 миллиардов долларов, при этом отечественная экономика недополучила 50 миллиардов.
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4 февраля, 14:55
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
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Жан-Пьер ШевенманФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Как то заяц схватил медведя в свои мощные лапы". Удивляет, что им сразу было это непонятно. Сами придумали себе историю, сами поверили в нее. А теперь когда убытки нарисовались, вспомнили, что надо дружить.
5 февраля, 15:22
llevone2017
4940003
Правильно. Санкции помешали росту экономики Франции и ЕС. А их инициатор, США, даже и не поморщился
5 февраля, 15:36
ZNZlyden Nemets
4620103
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