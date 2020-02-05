Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России

ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Идея об изоляции России оказалась ложной, заявил спецпредставитель президента Франции Идея об изоляции России оказалась ложной, заявил спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман

"Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики", — добавил он на заседании комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.

Шевенман напомнил, что в последние годы Москва обратилась к Азии — не только к Китаю, но и к Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии, Турции, "перераспределив свою международную торговлю".

США, страны Евросоюза и некоторые другие государства с 2014 года вводят экономические ограничения против России под различными предлогами, чаще всего это связано с украинской проблематикой.

Санкции касаются как физических лиц, так и компаний и даже целых секторов экономики — финансового, энергетического, оборонного.

Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.