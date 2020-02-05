В Пушкинский вернули после реставрации картину Тициана "Се, Человек!"

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа итальянского художника Тициана "Се, Человек!" (1575-1976) вернулась в основную экспозицию Пушкинского музея после длительной реставрации, сообщает пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина.

© предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина © предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина

Картину, которая принадлежит к последнему периоду творчества венецианца и относится к числу знаковых произведений итальянской живописи в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина, можно увидеть в зале №7 главного здания музея.

Картина "Се, Человек!"поступила в музей в 1924 году из Эрмитажа, где хранилась с 1850 года, вместе с другими произведениями старой европейской живописи. Три года спустя ее и некоторые произведения Рембрандта и Карло Дольчи похитили: в музей картина вернулась 26 сентября 1931 года в сильно поврежденном состоянии. Тогда специалисты провели реставрацию, направленную на консервацию и дальнейшее сохранение шедевра, но экспонировать его было невозможно.

Долгие годы сам факт пребывания картины в музее был неизвестен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 – в научный каталог итальянской живописи, составленный Викторией Марковой.