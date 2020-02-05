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Культура
2020-02-05T20:32+0300
https://ria.ru/20200205/1564284509.html
В Пушкинский вернули после реставрации картину Тициана "Се, Человек!"
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РИА Новости

В Пушкинский вернули после реставрации картину Тициана "Се, Человек!"

20:32 05.02.2020
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© Фото : ГМИИ им.А.С.ПушкинаТициан. "Се, Человек!". 1565-1570. Холст, масло.
Тициан. Се, Человек!. 1565-1570. Холст, масло.
© Фото : ГМИИ им.А.С.Пушкина
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа итальянского художника Тициана "Се, Человек!" (1575-1976) вернулась в основную экспозицию Пушкинского музея после длительной реставрации, сообщает пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина.
© предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаРабота над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана Се Человек! в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
© предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
Картину, которая принадлежит к последнему периоду творчества венецианца и относится к числу знаковых произведений итальянской живописи в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина, можно увидеть в зале №7 главного здания музея.
Картина "Се, Человек!"поступила в музей в 1924 году из Эрмитажа, где хранилась с 1850 года, вместе с другими произведениями старой европейской живописи. Три года спустя ее и некоторые произведения Рембрандта и Карло Дольчи похитили: в музей картина вернулась 26 сентября 1931 года в сильно поврежденном состоянии. Тогда специалисты провели реставрацию, направленную на консервацию и дальнейшее сохранение шедевра, но экспонировать его было невозможно.
Долгие годы сам факт пребывания картины в музее был неизвестен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 – в научный каталог итальянской живописи, составленный Викторией Марковой.
"В 2008 году было принято решение о реставрации произведения Тициана и возвращении его в экспозицию музея. Проведенные технико-технологические исследования картины при помощи рентгеновских лучей, съемок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также оптических и физико-химических исследований красочного слоя подтвердили сохранность наиболее значимых участков полотна", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кадр из видеоинсталляции Дмитрия Крымова для выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина В конце пребывает начало, процесс съемок, 2018
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