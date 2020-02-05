Спецпредставитель президента Франции планирует посетить Россию весной

ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Спецпредставитель президента Франции по России Жан-Пьер Шевенман сообщил, что весной посетит Россию, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе в области информационных технологий, космоса, культуры.
"Я готовлюсь посетить Москву в начале весны, чтобы обсудить, что может быть сделано в области, связанной с высокими технологиями", - сказал Шевенман на заседании комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам.
Также он рассчитывает обсудить вопросы космоса, информационных технологий, культуры. Шевенман напомнил, что несколько недель назад были открыты "Русские сезоны" во Франции, отметив большое количество мероприятий, которые проходят в рамках этого проекта.
"Только пять тысяч российских студентов обучаются во Франции. Я думаю, это очень мало. И всего лишь 300 французских студентов получают высшее образование в России. Это смешно. Число русистов во Франции уменьшилось, в то время как в России несколько сотен тысяч человек говорят по-французски", - указал Шевенман. Он добавил, что в России по-прежнему существует интерес к французской культуре, литературе.