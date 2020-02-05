Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.
Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.
Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.
Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.
Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.
Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.
Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.
Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.
В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.
В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.
Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.
Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.
И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.
И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.
Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.
Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.
Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.
Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.
Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.
Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.
В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.
На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.
В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.
На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.
Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.
Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.
Дизайнера пришли поддержать многие друзья.
Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.
Дизайнера пришли поддержать многие друзья.
Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.
Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.
Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.
А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.
А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.
В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.
В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.
Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.
Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.
Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.
Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.
В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.
Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.
И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.
Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.
Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.
Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.
В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.
На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.
Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.
Дизайнера пришли поддержать многие друзья.
Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.
Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.
А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.
В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.