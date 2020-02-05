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Культура
2020-02-05T16:12+0300
https://ria.ru/20200205/1564284419.html
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287887_0:69:3072:1797_1036x0_80_0_0_86a08e1ef617a95263c1464cc3ee20a8.jpg
РИА Новости

Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой

15:12 05.02.2020 (обновлено: 16:12 05.02.2020)
16105
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМодельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
В российскую столицу кутюрье приехал на премьеру своего Fashion Freak Show, которое пройдет 6 февраля в Театре МДМ.
Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
31 января, 23:22Культура
В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
"Что касается работы с артистами, есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то - меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи... мою коллекцию "Русский конструктивизм"... Это было бы забавно (посотрудничать с ней)", сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что он также был бы не против поработать с русскими кино- и театральными режиссерами: на него сильное впечатление произвел фильм "Трудно быть богом" (режиссер Алексей Герман).
"Россия меня вдохновляет, мне нравится здесь кипучесть страстей, взлеты духа и падения", - сказал Готье.
Fashion Freak Show – это авторский проект Готье, в котором он выступил сценаристом, режиссером, художником, дизайнером костюмов и главный героем. Созданная в 2018 году для парижского кабаре "Фоли-Бержер" постановка представляет собой смесь модного дефиле, кабаре, театральной постановки и мюзикла. Над шоу также работали режиссер Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, многократный лауреат премии "Грэмми", композитор Нил Роджерс.
В Париже прошло последнее модное шоу дизайнера Жана-Поля Готье
© AP Photo / Francois Mori

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

Модель на показе Жан-Поля Готье
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
© AP Photo / Francois Mori)

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

Модель Ирина Шейк на показе Жан-Поля Готье
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
© REUTERS / Charles Platiau

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

Модель на показе Жан-Поля Готье
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

Модель на показе Жан-Поля Готье
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

Модель на показе Жан-Поля Готье
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

Модель на показе Жан-Поля Готье
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

Модель Джиджи Хадид на показе Жан-Поля Готье
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

Модель на показе Жан-Поля Готье
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

Модель на показе Жан-Поля Готье
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

Модель Карли Клосс на показе Жан-Поля Готье
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

Модель на показе Жан-Поля Готье
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© REUTERS / Charles Platiau

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

Дита фон Тиз с моделями на показе Жан-Поля Готье
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
© AP Photo / Thibault Camus

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

Модель Ева Герцигова на показе Жан-Поля Готье
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Charles Platiau

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

Певица Аманда Лир на показе Жан-Поля Готье
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

Модельер Жан-Поль Готье
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
1 из 15

Шоу началось с похорон: участники показа в черных костюмах вынесли на подиум гроб, из которого вышла модель в белом платье с пышными рукавами.

© AP Photo / Francois Mori
2 из 15

Известные образы из коллекций прошлых лет представили супермодели, актрисы, певицы и светские красавицы.

Ирина Шейк прошлась в корсете — одной из знаковых вещей для Готье.

Ему всегда нравилась идея "нижнее белье — верхняя одежда". В 1984 году он представил соблазнительные платья, лифы которых были украшены остроконечными чашечками-конусами.

© AP Photo / Francois Mori)
3 из 15

В 1990 году он создал для мирового турне певицы Мадонны похожий бра-конус. Этот ее сценический костюм невозможно забыть.

© REUTERS / Charles Platiau
4 из 15

Перья, макияж в стиле "колор-блок" и сочные цвета напомнили показ 1997 года. Тогда Готье впервые представил коллекцию от кутюр.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
5 из 15

И до этого дизайнер был бунтарем: одевал мужчин в юбки и корсеты, создавал платья с надписями на кириллице и выпускал на подиум моделей, похожих на инопланетян или кукол из секс-шопа. И вчера тоже на подиуме вспоминали знаменитые костюмы-обманки.

© REUTERS / Charles Platiau
6 из 15

Не обошлось без фильма "Пятый элемент". Космические наряды для героев фэнтези-боевика Люка Бессона — тоже заслуга кутюрье.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 15

Готье всегда любил моряков и тельняшки. Носил и носит сам и переодел в них весь мир.

© REUTERS / Charles Platiau
8 из 15

Уже больше 20 лет на всех красных дорожках мира самые экстравагантные вечерние платья — его.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
9 из 15

В 1992 года близкая подруга дизайнера Мадонна приняла участие в показе, на котором полностью оголила грудь, когда представляла обтягивающий сарафан с подтяжками вместо лифа.

На шоу 2020 года этот прием несколько видоизменили.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 15

Модель Карли Клосс начала выпивать прямо на подиуме.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
11 из 15

Французский кутюрье всегда нарушал правила, открыто говорил о том, что он гей, выступал за свободу меньшинств, работал с эпатажными людьми и создавал то, что никто другой не мог себе позволить.

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
12 из 15

Дизайнера пришли поддержать многие друзья.

Например, звезда бурлеска Дита фон Тиз, которая всегда была одной из его главных муз.

© REUTERS / Charles Platiau
13 из 15

Модель Ева Герцигова, похоже, была в полном восторге, а может и нет.

© AP Photo / Thibault Camus
14 из 15

А лицо Аманды Лир выражало "железное" спокойствие. Хотя на таком "троне", усидеть трудно.

© REUTERS / Charles Platiau
15 из 15

В конце показа появился сам маэстро. В отличие от участников шоу, он был одет в простой синий рабочий комбинезон.

© REUTERS / Charles Platiau
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Обсудить 0
КультураЖан-Поль ГотьеОльга Бузова
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