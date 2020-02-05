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РИА Наука
2020-02-05T16:53+0300
https://ria.ru/20200205/1564284222.html
Путин вручит президентские премии молодым ученым в Кремле
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РИА Новости

Путин вручит президентские премии молодым ученым в Кремле

15:09 05.02.2020 (обновлено: 16:53 05.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин шестого февраля вручит в Кремле президентские премии молодым ученым и проведет совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого февраля в рабочем графике президента России Владимира Путина главной темой станет государственная политика в сфере науки и образования. Глава государства вручит в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год", - говорится в сообщении.
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Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается каждый год за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны.
В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.
Добавляется, что президент также проведет совместное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
"Оно будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что на заседании основное внимание уделят вопросам соответствия системы среднего и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, новым путям взаимодействия образовательных и научных организаций, а также органов власти всех уровней и работодателей.
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