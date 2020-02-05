Путин вручит президентские премии молодым ученым в Кремле

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин шестого февраля вручит в Кремле президентские премии молодым ученым и проведет совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке, сообщает пресс-служба Кремля.

"Шестого февраля в рабочем графике президента России Владимира Путина главной темой станет государственная политика в сфере науки и образования. Глава государства вручит в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год", - говорится в сообщении.

Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается каждый год за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.

Добавляется, что президент также проведет совместное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

"Оно будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства", - отмечается в сообщении.