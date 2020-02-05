Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самая холодная ночь этой зимы ожидается в московском регионе в выходные, местами температура опустится до минус 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура на выходные достигнет самого минимума... В ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться, в Москве до минус 15, по области минус 12-17, местами на востоке Подмосковья до минус 20 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что в выходные днем температура повысится до минус 5-11 градусов. Тишковец отметил, что после холодной атаки зима продолжит "показывать свои теплые значения".