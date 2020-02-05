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Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы

15:18 05.02.2020 (обновлено: 23:11 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самая холодная ночь этой зимы ожидается в московском регионе в выходные, местами температура опустится до минус 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура на выходные достигнет самого минимума... В ночь с субботы на воскресенье температура будет понижаться, в Москве до минус 15, по области минус 12-17, местами на востоке Подмосковья до минус 20 градусов", - сообщил Тишковец.
Мужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
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Синоптик добавил, что в выходные днем температура повысится до минус 5-11 градусов. Тишковец отметил, что после холодной атаки зима продолжит "показывать свои теплые значения".
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваРоссияЗимаОбщество
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