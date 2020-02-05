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В Мосгорсуде предупредили о мертвых истцах и скупке чужих долгов
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РИА Новости

В Мосгорсуде предупредили о мертвых истцах и скупке чужих долгов

15:05 05.02.2020 (обновлено: 15:06 05.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель Мосгорсуд Ольга Егорова рассказала, какие юридические механизмы недобросовестные участники процесса используют в противоправных и мошеннических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Анализ рассматриваемых судьями дел свидетельствует, что нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству. Лица, злоупотребляющие своими правами, достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы", - отметили в пресс-службе.
Так, в противоправных интересах нередко используется институт договорной подсудности: подсудность изменяется на суды, находящиеся не в регионе деятельности участников судопроизводства. Такая мера, отметили в пресс-службе, затрудняет доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.
"В частности, речь может идти о договорах, которые заключаются между гражданами и банками, другими кредитными организациями. Ряд банков ведет свою деятельность далеко за пределами Москвы, имея региональные филиалы, кредиты предоставляют гражданам-жителям этих регионов, но иски подаются в суды Москвы", - отметили в пресс-службе.
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Другой пример – использование механизмов переуступки прав. "Так, участились случаи появления организаций и физических лиц, специализирующихся на скупке чужих долгов. Сама по себе скупка долгов закону не противоречит, однако указанный механизм создает возможности для злоупотребления гражданскими правами", - пояснили в пресс-службе.
Помимо прочего председатель Мосгорсуда обратила внимание судей и на разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности.
"Так, в судебной практике были случаи представления интересов истцов, давно умерших. К примеру, в гражданских спорах, связанных с правом собственности на жилое помещение, выступают представители по доверенности от имени лиц, скончавшихся еще до подачи иска. Председатель суда обратила внимание судей на необходимость проверки действительного волеизъявления гражданина в подобных спорах, надлежащего извещения истца, обеспечения его явки в судебное разбирательство, и установки иных значимых сведений об истце", - сказали в пресс-службе.
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