В Мосгорсуде предупредили о мертвых истцах и скупке чужих долгов

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Председатель Председатель Мосгорсуд Ольга Егорова рассказала, какие юридические механизмы недобросовестные участники процесса используют в противоправных и мошеннических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Анализ рассматриваемых судьями дел свидетельствует, что нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству. Лица, злоупотребляющие своими правами, достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы", - отметили в пресс-службе.

Так, в противоправных интересах нередко используется институт договорной подсудности: подсудность изменяется на суды, находящиеся не в регионе деятельности участников судопроизводства. Такая мера, отметили в пресс-службе, затрудняет доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.

"В частности, речь может идти о договорах, которые заключаются между гражданами и банками, другими кредитными организациями. Ряд банков ведет свою деятельность далеко за пределами Москвы, имея региональные филиалы, кредиты предоставляют гражданам-жителям этих регионов, но иски подаются в суды Москвы", - отметили в пресс-службе.

Другой пример – использование механизмов переуступки прав. "Так, участились случаи появления организаций и физических лиц, специализирующихся на скупке чужих долгов. Сама по себе скупка долгов закону не противоречит, однако указанный механизм создает возможности для злоупотребления гражданскими правами", - пояснили в пресс-службе.

Помимо прочего председатель Мосгорсуда обратила внимание судей и на разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности.