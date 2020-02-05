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Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование
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РИА Новости

Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование

15:04 05.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Житель Новочебоксарска, на протяжении пяти лет насиловавший малолетнюю дочку своей сожительницы, осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что с июня 2014 по январь 2019 года мужчина втайне от своей сожительницы неоднократно вступал в насильственную половую связь с ее старшей дочерью, начиная с того времени, когда ей было девять лет. Мать потерпевшей узнала от нее об этих преступлениях в феврале 2019 года, сообщила ее отцу, после чего они обратились в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия также было установлено, что в 2018 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и в отношении младшей дочери сожительницы, когда той было восемь лет.
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"Согласно заключению проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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