Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что с июня 2014 по январь 2019 года мужчина втайне от своей сожительницы неоднократно вступал в насильственную половую связь с ее старшей дочерью, начиная с того времени, когда ей было девять лет. Мать потерпевшей узнала от нее об этих преступлениях в феврале 2019 года, сообщила ее отцу, после чего они обратились в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия также было установлено, что в 2018 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и в отношении младшей дочери сожительницы, когда той было восемь лет.