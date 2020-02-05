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Число погибших при сходе лавины в Турции выросло до 11
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РИА Новости

Число погибших при сходе лавины в Турции выросло до 11

15:03 05.02.2020 (обновлено: 15:10 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 11, спасено более 30 человек, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. В среду местные власти сообщили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли восемь человек.
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"Спасатели извлекли из-под снега более 30 живых и 11 погибших, среди которых восемь сотрудников жандармерии", - сказал Сойлу журналистам.
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