ЕК планирует разработать план развития экономики для Западных Балкан

БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия планирует в ближайшие месяцы разработать план экономического развития для Западных Балкан, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели

"При подготовке к саммиту ЕС-Западные Балканы в Загребе в мае ЕК предложит план экономического и инвестиционного развития для региона", - говорится в релизе Еврокомиссии, где приводятся слова Варгели.

На 7 мая в Загребе запланирован саммит ЕС - Восточные Балканы.

Варгели отметил также, что очень важным приоритетом для Еврокомиссии является расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан.

ЕК также хочет, чтобы решение об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии было принято до мая текущего года. Сейчас такие переговоры идут с Сербией и Черногорией.