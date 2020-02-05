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ЕК планирует разработать план развития экономики для Западных Балкан
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РИА Новости

ЕК планирует разработать план развития экономики для Западных Балкан

15:03 05.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия планирует в ближайшие месяцы разработать план экономического развития для Западных Балкан, заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели.
"При подготовке к саммиту ЕС-Западные Балканы в Загребе в мае ЕК предложит план экономического и инвестиционного развития для региона", - говорится в релизе Еврокомиссии, где приводятся слова Варгели.
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Варгели отметил также, что очень важным приоритетом для Еврокомиссии является расширение Евросоюза в сторону Западных Балкан.
ЕК также хочет, чтобы решение об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии было принято до мая текущего года. Сейчас такие переговоры идут с Сербией и Черногорией.
Председательствующая в Совете стран ЕС Хорватия хочет разблокировать вопрос начала переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии до мая. Об этом сказал ранее РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович. При этом предположить, когда к Евросоюзу присоединится очередная страна из региона Западных Балкан, пока очень сложно, говорил Пленкович.
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Оливер ВаргелиАндрей ПленковичЕврокомиссияЕвросоюзЧерногорияАлбанияСеверная МакедонияСербияХорватияВ мире
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