Директора лицея в Липецкой области уволили после драки школьниц

Скандальное видео было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". На нем две девочки избивают третью руками и ногами, одна из них поливает жертву водой из лужи и пытается заставить есть грязь, та отказывается. Происходящее снимает на видео парень, за кадром слышны голоса, периодически они смеются над происходящим, дают советы, но иногда призывают девочек остановиться.