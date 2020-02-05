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Директора лицея в Липецкой области уволили после драки школьниц
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РИА Новости

Директора лицея в Липецкой области уволили после драки школьниц

15:02 05.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 5 фев – РИА Новости. Начальник районного отдела образования и директор лицея в Липецкой области уволены, после того как две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, и выложили видео в сеть, сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
Скандальное видео было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". На нем две девочки избивают третью руками и ногами, одна из них поливает жертву водой из лужи и пытается заставить есть грязь, та отказывается. Происходящее снимает на видео парень, за кадром слышны голоса, периодически они смеются над происходящим, дают советы, но иногда призывают девочек остановиться.
"По результатам проверки, прошедшей после инцидента, расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором Лицея № 4 города Данкова", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что от классного руководства отстранен учитель восьмиклассниц.
Ранее сообщалось, что полиция ведет проверку инцидента, а прокуратура начала проверки в отношении руководства школы, отдела образования администрации района, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся.
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Липецкая областьБрянскДанковский районПроисшествия
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